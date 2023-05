Uczniowskie Sympozjum Sejmików Samorządowych w Śremie. Uczniowie podstawówek pochylili się nad empatią i uczestniczyli w obradach komisji

Sejmiki Samorządowe Uczniów wróciły do Śremu

Po pandemicznej przerwy powróciło do Śremu Sympozjum Sejmików Samorządowych Uczniów Szkół Podstawowych, które odbywa się z inicjatywy przewodniczącego Komisja Oświaty, Kultury i Sportu. Obecnie komisji szefuje Piotr Rojek.

W pierwszej kolejności przedstawiciele ośmiu zaproszonych szkół ("dwójki", "czwórki", "piątki" oraz Krzyżanowo, Bodzyniewo, Nochowo, Dąbrowa i Zbrudzewo) oraz gospodarze sejmików, czyli uczniowie śremskiej "szóstki" zajęli się tematem empatii. W tej części spotkania pojawił się zaproszony gość, a był nim Paweł Wawrzyniak, przedstawiciel Stowarzyszenia Pomocna Dłoń ze Śremu. Jak sam przyznał w rozmowie z nami uczniowie i ich podejście do tematu bardzo pozytywnie go zaskoczyło. Wszyscy wykazali się sporą dojrzałością i gotowością do podejmowania się rozmowy o trudnych sprawach.