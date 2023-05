Ukradł portfel z gotówką na stacji benzynowej w Śremie. Mieszkaniec powiatu gostyńskiego wpadł w ręce policjantów

We wtorek, 30 maja policjanci udali się na terenie powiatu gostyńskiego, gdzie zatrzymali sprawcę i odzyskali większość pieniędzy, które wróciły do prawowitego właściciela.

Z ustaleń policjantów wynika, że 29 maja mieszkaniec gminy Dolsk, będąc na stacji paliw, udał się do toalety i na chwilkę odłożył portfel na umywalkę. Wychodząc z toalety zapomniał o portfelu, który z kolei zauważył 31-latek. Mieszkaniec powiatu gostyńskiego przyznał, że kiedy wszedł do toalety i zobaczył portfel, to zajrzał do niego, zobaczył sporo gotówki i chciał zawołać kogoś z obsługi stacji. Jednak rozmyślił się i portfel schował do kieszeni. Kiedy wyjechał autem ze stacji, to portfel wyrzucił gdzieś na poboczu, ale wcześniej wyciągnął z niego pieniądze, z których już trochę wydał na zakupy