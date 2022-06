Upał atakuje, wydano ostrzeżenia! Jak radzić sobie z gorącą aurą i na co uważać? Sprawdźcie! OPRAC.: Katarzyna Baksalary

Upał atakuje, wydano ostrzeżenia! Jak radzić sobie z gorącą aurą i na co uważać? Sprawdźcie! fot. arch. Polska Press

Od jakiegoś czasu upał w Polsce staje się nieznośny - i to nie tylko w okresie letnim. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie przed upałami. W powiecie śremskim w najbliższych dniach temperatura osiągać ponad 30 stopni Celsjusza w dzień, a w nocy powyżej 18 stopni Celsjusza. Jak sobie radzić z upałami? Unikajmy wychodzenia z domu, jeśli to konieczne i nie zapominajmy o piciu wody. Długotrwałe przebywanie na słońcu może skończyć się m.in. udarem. Poniżej przypominamy porady, które warto wziąć do serca, gdy z nieba leje się żar.