Upały coraz bardziej dają się we znaki strażakom. W ostatnich dniach wyjeżdżali do pożarów lasów i traw

Późna wiosna i lato od kilku w ostatnim czasie stoi pod znakiem wysokich temperatur i co za tym idzie bardzo często również suszy, która daje się we znaki nie tylko rolnikom, ale również strażakom. W ostatnich dniach ci drudzy kilkukrotnie wyjeżdżali do pożarów lasów czy traw. Wystarczy mały niedopałek, aby pojawił się ogień.

W poniedziałek 5 czerwca pożar łąki i balotów słomy, w czwartek 8 czerwca i w piątek 9 czerwca pożar lasu. Brak deszczu daje się we znaki nie tylko rolnikom, ale i strażakom, którzy jak pokazaliśmy wcześniej, w ostatnich dniach zmalali się z pożarami. Od kilku lat fale upałów powodują, że w lasach i nie tylko brak wody staje się niemal codziennością. Niedobory wody niestety są groźne. Po pierwsze dla ekosytsemu, który potrzebuje jej, aby móc funkcjonować, a po drugie brak wody to często niewielki krok do pożarów, które potrafią być bardzo groźne.

Poniedziałek - pożary w Zbrudzewie i Chwałkowie Kościelnym

Pierwszy pożar 5 czerwca wybuchł w Zbrudzewie pod Śremem. Tam z nieustalonych przyczyn ogień pojawił się na łące należącej do Spółdzielni Rolnej w Niesłabinie. Do akcji wkroczyły trzy zastępy strażackie, które szybko poradziły się z tym pożarem i po jego ugaszeniu sprawdzili pogorzelisko, aby nie doszło do kolejnego.

Drugi wyjazd do akcji gaśniczej, to kierunek na Książ Wielkopolski, a konkretnie do Chwałkowa Kościelnego. Tam w płomieniach na przeszczepie stanęły baloty. Wszystko wskazuje na to, że wystarczyła iskra z traktora ciągnącego załadowaną przyczepę, aby pojawił się ogień. Straty materialne w tym przypadku oszacowano na około tysiąc złotych.

Czwartek - pożar lasu na styku dwóch powiatów

Kolejny pożar, do jakiego wyjechali strażacy z naszego powiatu, miał miejsce w Gajewie, na styku powiatu śremskiego i gostyńskiego. Na miejscu pojawiło się kilkanaście zastępów strażackich. Na szczęście pożar dość szybko udało się opanować. Szacuje się, że pożar miał miejsce na terenie 0,8 ha. Część tego terenu to tzw. uprawa leśna, czyli nasadzenia do 20 lat, a część to drzewa, które osiągnęły wiek od 20 do nawet 40 lat. Nie wiadomo co było bezpośrednią przyczyną pożaru.

Piątek - kolejny pożar lasu

Kolejny pożar lasu miał miejsce w piątek 9 czerwca. Tym razem strażacy przystąpili do akcji gaśniczej w Zakrzewicach. Ten pożar to kolejny przykład, że wystarczy chwila nieuwagi, aby doszło do nieszczęścia. Na miejscu pożar gasili strażacy m.in. ze Śremu, Książa, Chwałkowa i Mchów.

Wychodzisz w teren? Uważaj nie zaprósz ognia!

Warto pamiętać, wybierając się do lasu, lub na spacer, żeby nie wyrzucać niedopałków papierosów, żeby nie rozpalać ognisk w miejscach niedozwolonych, nie wypalać traw i żeby w razie zauważenia pożaru od razu informować o tym straż pożarną.

