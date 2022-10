Upragnione zwycięstwo Zawiszy Dolsk! Filip Marciniak poprowadził żółto-czarnych do efektownego zwycięstwa w Starych Oborzyskach

Trudne początki dolskiego Zawiszy na boiskach klasy okręgowej

Awans Zawiszy Dolsk do klasy okręgowej był historyczną chwilą dla kibiców tej drużyny. Żółto-czarni nigdy nie mieli okazji do rywalizacji na tym szczeblu rozgrywek. Gra w okręgówce to przygoda i sprawdzian dla chłopaków, którzy wywalczyli ten awans na boiskach A Klasy. Po wygranej 2:1 na inaugurację z UKS Śrem zaczęła się seria dziewięciu meczów bez zwycięstwa.