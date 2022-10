W Manieczkach św. Mikołaj przyszedł w październiku! KSGB wykorzystał "prezenty" rywali i wygrał kolejny mecz u siebie [zdjęcia]

W Manieczkach św. Mikołaj przyszedł w październiku

Święty Mikołaj przychodzi 6 grudnia, a do zespołu z Manieczek zawitał w minioną sobotę. Bramkarz rywali z Kąkolewa rozdawał przysłowiowe prezenty popełniając proste błędy do spółki z obrońcami. To była “woda na młyn” dla gospodarzy, którzy po przerwie bezlitośnie wypunktowali przyjezdnych. Zaczęło się od spóźnionej interwencji bramkarza, który “wyciął” w polu karnym Arkadiusza Lewandowicza. Jedenastkę pewnie wykorzystał Kacper Poźniak.