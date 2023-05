W Mchach dzieci bawiły się ze strażakami podczas Dnia Dziecka. Były też origami, kolorowanki i pyszny bigos od Koła Gospodyń Wiejskich

Sobotnie popołudnie w Mchach upłynęło pod znakiem festynu dla dzieci

Dzień Ojca, Dzień Matki oraz Dzień Dziecka, to doskonałe powody, aby urządzić festyn! Tak się właśnie stało w Mchach, gdzie w sobotę 27 maja odbył się festyn rodzinny przygotowany przez sołectwo, Stowarzyszenie Nasza Gmina, Koło Gospodyń Wiejskich oraz tamtejszych strażaków.

W pierwszej kolejności to właśnie ci ostatni zgarnęli dzieci do wspólnej zabawy. Strażacy dla dzieci z Mchów przygotowali nieduży tor, na końcu którego znajdowała się tzw. hydronetka, czyli taki podręczny sprzęt gaśniczy. Zadaniem dzieci było nie tylko jak najszybciej przebiec tor, ale też celnie trafiać do celu, tak aby woda z hydronetki zapaliła lamkę sygnalizującą ugaszenie pożaru.

Zabawa ze strażakami i rywalizacja bardzo podobała się dzieciom i śmiało próbowały swoich sił w strażackich zmaganiach.