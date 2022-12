W Śremie wróci równowaga? Adam Lewandowski w rozmowie z nami o inwestycjach w prawobrzeżnym Śremie i nie tylko

Modernizacja Wyszyńskiego i Kościuszki, modernizacja rynku, odtworzenie ogrodu róż, w perspektywie kilku lat nowoczesne osiedle przy ul. Farnej. To przyjęty przez gminę Śrem długoletni proces zmian w tzw. starej części miasta. Dlaczego teraz? Dlaczego warto zainwestować w tę część miasta tak duże pieniądze?

Takim, powiedzmy, pretekstem do zmian jest zbliżające się 770-lecie lokacji Śremu. To jest oczywiście zbieg okoliczności. W połowie nadchodzącego roku planujemy uroczystość związaną z wprowadzeniem nowego sztandaru, nad którym trwają obecnie prace. Stary sztandar znajdzie swoje miejsce w Muzeum Śremskim. Główny cel całego procesu natomiast to rewitalizacja tej części miasta. Przymierzaliśmy się do tego dwukrotnie, były to jednak rozwiązania cząstkowe. Teraz chcemy zrealizować ten proces kompleksowo i pozwolę sobie w tym miejscu przypomnieć, że rewitalizacja to nie są tylko elewacje budynków i zmiany czysto wizerunkowe. Rewitalizacja to zmiana społeczna, która polega na tym, aby dostarczyć nowy potencjał mieszkańcom. Takim nowym potencjałem będzie m.in. nowe osiedle, które powstanie przy ul. Farnej. Zapadła również decyzja o budowie przy ul. Żurawiej czterdziestu mieszkań, a mówię o tym dlatego, że te mieszkania będą przeznaczone dla mieszkańców ośmiu kamienic w tej części miasta, które gmina zdecydowała się sprywatyzować z przeznaczeniem na lokale mieszkaniowe oraz usługowe. Mieszkańcy chętnie skorzystali z przedstawionej propozycji porozumienia przeniesienia się do nowo wybudowanych mieszkań przy ul. Żurawiej. W pierwszym momencie decyzję podjęło około 96 proc. osób, do których propozycja została skierowana. Pozostałe osoby to te, które miały różne zaległości w opłatach, jednak już teraz mogę powiedzieć, że wszystko jest uregulowane i nie ma przeszkód, aby również one skorzystały z przedstawionej możliwości. Koszt budowy nowych mieszkań to kwota ok. 13,5 mln zł, przy czym 90 procent tej sumy to dotacja bezzwrotna.