W trenerskiej młodości siła! Michał Mocek - człowiek, który ma w sercu Wartę Śrem. Kim jest nowy trener warciarzy?

W trenerskiej młodości siła w Polsce i za granicą

Młode pokolenie trenerów w piłce nożnej nie dziwi już nikogo. Kiedy Julian Nagelsmann (rocznik 1987) obejmował stery pierwszego trenera Hoffenheim z niemieckiej Bundesligi miał dokładnie 28 lat. Niektóre media za zachodnią granicą nazywały ten pomysł kuriozalnym. Życie pokazało, że był to strzał w dziesiątkę, a młody trener utrzymał klub w najwyższej lidze naszych zachodnich sąsiadów. Następnie z powodzeniem pracował w RB Lipsk, a obecnie walczy o kolejny czempionat na krajowym podwórku z Bayernem Monachium.

Na naszym wielkopolskim “fyrtlu” takiego przykładu nie musimy szukać daleko. Dawid Szulczek , obecny trener poznańskiej Warty w wieku 30 lat przejmował stery w drugoligowych wówczas Wigrach Suwałki. To także najmłodszy trener, który w naszym kraju uzyskał licencję trenerską UEFA Pro. Patrząc na powyższe przykłady zarówno z zagranicy i z krajowego podwórka decyzja szefostwa Warty Śrem o zatrudnieniu w roli pierwszego trenera Michała Mocka nikogo nie dziwi.

Michał Mocek - śremianin, który kocha Wartę

Nowy trener warciarzy to śremianin z krwi i kości. Jak powiedział niedawno o nim prezes, Dominik Sworowski jest to osoba, która ma w sercu Wartę i ten klub jest jego drugim domem. Ta miłość do Warty zaczęła się już w domu rodzinnym.