Wakacje dzieci z Masłowa. Pszczelarz opowiedział o życiu pszczół oraz pokazał jak miód z ula trafia do słoiczka

Lato w Masłowie. Warsztaty pszczelarskie dla dzieci

W pierwszej kolejności dzieci biorące udział w spotkaniu dowiedziały się od Stanisława Rodziaka, który do Masłowa przyjechał z Wielkopolską Pasieką Wędrowną, jak miód z ula trafia do słoiczka. W pierwszej kolejności dzieci mogły zobaczyć, jak wygląda strój pszczelarza, ul, jego wnętrze, a następnie ja z plastra miodu wydobywa się miód i przelewa do słoiczka. Co ważne dzieci nie tylko mogły obserwować wszystkie pszczelarskie sprzęty i akcesoria, ale również spróbować miodu prosto z plastra miodu.