Wakacyjny kurs rysunku w Śremskim Ośrodku Kultury. Najmłodsi poznali różne techniki rysowania [zdjęcia]

Młodzi śremianie poznawali tajniki rysunku

Zajęcia rozpoczęły się 8 sierpnia i odbywały się codziennie przez kolejne pięć dni (do 12 sierpnia włącznie). Pierwsza grupa uczestników to dzieci w wieku od 7 do 10 lat. Pod okiem doświadczonego instruktora najmłodsi codzienne poznawali nowe zagadnienia plastyczne i rozwijali swoje umiejętności manualne.

Dzieci poznawały różne techniki rysunku. Od ołówka przez węgiel, pastele suche i pastele olejne. Pracowaliśmy na różnych tłach. W zasadzie była to taka zabawa przez sztukę, czyli prace w kolorze i nie tylko. To były podstawy. Inspirowaliśmy się różną tematyką: portret, zwierzęta, martwa natura, czyli jabłka słoneczniki. Byliśmy także w plenerze i rysowaliśmy w ogrodzie ŚOK. Ten przekrój był bardzo duży. Starałam się, żeby zajęcia były zróżnicowane

- powiedziała Katarzyna Owsianna, animatorka edukacji przez sztukę, która prowadziła warsztaty.