Walentynkowe morsowanie Jarosławkach. Morsy wejdą do wody w szczytnym celu. Tym razem chcą pomóc szenastoletniemu Miłoszowi

Tym razem podczas wydarzenia będą zbierane pieniądze dla 16-letniego Miłosza Mądrego, u którego w 2022 r. stwierdzono wrzodziejące zapalenie jelita cienkiego i grubego oraz autoimmunologiczne zapalenie wątroby.

W wyniku przyjmowania sterydów doszło do złamania 6 kręgów odcinka piersiowego i lędźwiowego oraz zdiagnozowano osteoporozę. Miłosz znajduje się pod stałą opieką lekarzy specjalistów gastrologów, psychologów, ortopedów i rehabilitantów. Zebrane fundusze pomogą Miłoszowi opłacić dodatkowe godziny rehabilitacji i zakup leków, dzięki którym szybciej wróci do pełnej sprawności oraz do szkoły. Obecnie uczy się zdalnie, a marzy o tym, aby znowu zasiąść w szkolnej ławce