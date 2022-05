Warta Śrem płynie dobrym nurtem. Krobianka Krobia zatopiona na Stadionie Miejskim

Premierowy gol Dominika Muchy dla Warty Śrem

Niedzielny mecz rozpoczął się znakomicie dla gospodarzy. W piątej minucie Dominik Mucha prostopadłym podaniem obsłużył Kamila Szymanderę. Zawodnik Warty nie zmarnował sytuacji sam na sam z bramkarzem Krobianki. Kilkanaście minut później zespół prowadzony przez grającego trenera Wojciecha Bzdęgę wyrównał. Po wrzucie z autu warciarze za krótko wybili piłkę. Ta trafiła na 11 metr do Joachima Knappa, który wpakował piłkę do siatki. Nie podcięło to skrzydeł podopiecznym Huberta Sciaka. Tuż po zmianie stron warciarze skutecznie skontrowali przeciwnika. Po akcji Kryszaka i Szara ten ostatni dograł wzdłuż pola karnego do Dominika Muchy. Skrzydłowy Warty nie pomylił się i zdobył swojego premierowego gola. W doliczonym czasie gry w polu karnym nieprawidłowo zatrzymywany był Jakub Kozłowski. Rzut karny pewnie wykorzystał Patryk Kryszak.