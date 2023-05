Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w Klubie Relax. Marek Gola spotkał się ze śremskimi seniorami

Mamy cały program. Często zarzuca się Platformie, że nie ma programu. Program jest, ale jeżeli pokażemy go w całości dzisiaj to PiS go wykorzysta jako swój i najlepsze elementy z niego szybko zacznie wprowadzać. Dlatego uchylamy rąbka tajemnicy po kolei, po kawałku jeżdżąc po Polsce