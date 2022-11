Wieczornica w Szkole Podstawowej w Dąbrowie. Dzieci przypomniały takie piosenki jak "Szara piechota" czy "Jesienny deszcz" Katarzyna Baksalary

11 listopada, czyli Narodowy Dzień Niepodległości, to doskonała okazja, aby z dziećmi i młodzieżą rozmawiać o tym, czym jest niepodległość, patriotyzm i jak można, to wszystko wyrażać na co dzień. W przeddzień tego ważnego dla wszystkich Polaków święta w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Dąbrowie odbyła się wieczornica, podczas której dzieci wykonały piosenki patriotyczne.