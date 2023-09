Wieczorny spektakl plenerowy na rynku w Książu Wielkopolskim. Aktorzy z Teatru Biuro Podróży wystawili sztukę o losach Kaspara Hausera

Losy Kaspara Hausera przedstawione na ksiąskim rynku

Tytułowy bohater spektaklu to Kaspar Hauser. Jest to postać historyczna. Nazywano go sierotą Europy, a wychował się bez kontaktu z ludźmi. Swoje dzieciństwo spędził zamknięty w małym pomieszczeniu. Jedyną zabawką Kaspara był konik. Kaspar na dobrą sprawę zdany na dobrą lub złą wolę społeczności Norymbergi. Jego losy podczas wieczornego spektaklu poznali nie tylko mieszkańcy Książa Wielkopolskiego. Na widowni zasiedli również studenci miejscowego Uniwersytetu Entuzjastów Świata, którzy tego samego dnia zainaugurowali rok akademicki.