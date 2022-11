Wielki dzień dla druhów z OSP Pysząca. Jednostka może pochwalić się nowym wozem ratowniczo-gaśniczym [zdjęcia] Tomasz Barylski

Ochotnicza Straż Pożarna w Pyszącej może się pochwalić nowym wozem ratowniczo-gaśniczym. W samo południe, w poniedziałek 28 listopada odbyła się oficjalna uroczystość wprowadzenia do podziału bojowego nowego pojazdu. Nowy nabytek posłuży druhom nie tylko do gaszenia pożarów. Po zakupie kolejnego wyposażenia będzie mógł wyjeżdżać do zdarzeń drogowych.