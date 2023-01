Wielki dzień dla śremskiej firmy. Oficjalnie otwarto centrum badawczo-rozwoje i centrum logistyczne firmy Defor SA [zdjęcia]

Śremska firma Defor SA ma już 33 lata

Firma Defor SA powstała po transformacji ustrojowej w Polsce w 1990 roku. Jest to największy, generalny wykonawca nowoczesnych elewacji w naszym kraju. Jej akcjonariuszem jest francuska firma Groupe Goyer SA. Jest ona zaliczana do czołowych producentów fasad aluminiowo-szklanych w Europie.

Synowie założyciela firmy Defor SA kontynuują jego dzieło

Nowe laboratorium to największy i najnowocześniejszy obiekt tego typu, który służy do badania fasad aluminiowo-szklanych w Polsce. Oprócz tego firma Defor SA ma teraz do dyspozycji nowy magazyn, biurowiec i halę produkcji blach. Warto wspomnieć, że na dachu jednego z budynków powstał parking. Jest to pierwszy tego typu obiekt w Śremie, który jest wyposażony w podgrzewaną rampę wjazdową. Dzięki temu padający śnieg czy marznące opady deszczu nie będą stanowić problemu dla zmotoryzowanych.