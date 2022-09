Wielki sukces śremskiego szachisty. Wojciech Werbliński z awansem na Mistrzostwa Polski Juniorów

Reprezentant śremskiego Piasta ponownie na mistrzostwa Polski

Turniej eliminacji strefowych województw wielkopolskiego i zachodniopomorskiego odbył się w dniach 19-25 września w Sypniewie. Szachiści rywalizowali na dystansie 9 rund, a tempo gry wynosiło 90 minut na partię dla zawodnika + 30 sekund na ruch. Jak przekazał nam Rafał Janicki z LKS Piast Śrem, aby przystąpić do rozgrywek należało uzyskać awans w mistrzostwach Wielkopolski. Wojciech Werbliński zajął w turnieju trzecie miejsce. Na awans do mistrzostw Polski juniorów szachiści śremskiego Piasta czekali ponad 10 lat.

Dobry prognostyk na przyszłość

Warto dodać, że nasz reprezentant stanął na podium mając przedostatni numer startowy. Jednocześnie zdobył II kategorię szachową, co zostało uznane za niespodziankę. W zawodach wystartowała także Wiktoria Laboch, której niewiele zabrakło, żeby wywalczyć awans grupie D-9. Szachistka śremskiego Piasta zajęła siódme miejsce, a sześć pierwszych miejsc gwarantowało awans. Jest to jednak dobry prognostyk na przyszłość. Dodatkowo podczas zmagań w Sypniewie odbyła się impreza towarzysząca. Był to turniej błyskawiczny, w którym wystartował kapitan trzecioligowej drużyny Piasta, Marek Simon, który zajął trzecie miejsce.