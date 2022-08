Wkrótce ukaże się książka ze wspomnieniami z Nowieczka. Mieszkańcy opowiedzieli historię swoich rodzin i pokazali zdjęcia

Projekt "Odkrywamy historię sołectwa i przodków - Nowieczek we wspomnieniach mieszkańców" okazał się wielkim sukcesem Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Nowieczka oraz sołectwa. Kiedy mieszkańcy zostali poproszeni o sprawdzenie swoich domowych archiwów, okazało się, że udało zebrać się kilkaset fotografii, które opowiadają o życiu ich i ich przodków. Teraz zebrane zdjęcia wraz z opisami rodzin i ich wspomnieniami zostaną zebrane w jedną całość w postaci książki.

W ubiegłym roku w ramach projektu zrobiliśmy skład książki. Są to wspomnienia 42 rodzin. Do tego w książce będzie można znaleźć krótką historię Nowieczka i rozdział o przemianach na wsi. To mieliśmy gotowę na koniec ubiegłego roku. Przez zimę jednak doszło nam jednak bardzo dużo materiałów m.in. o szkole oraz o naszej straży pożarnej i w związku z tym trwały w tym roku prace, aby dołożyć jeszcze te dwa rozdziały