Z końcem roku OPS w Śremie zniknie. W jego miejsce pojawi się CUS. Co to takiego?

- wyjaśnia Maria Świdurska i dodaje, że wejście w ten projekt to również taki sposób na jeszcze szersze uruchomienie innowacyjnego potencjału miasta i samorządu, a także zbudowanie sieci partnerów poprzez jeszcze większą współpracę nich dotychczas z organizacjami pozarządowymi i nie tylko.

Centrum Usług Społecznych, to szeroka gama działań dedykowana wszystkim mieszkańcom naszego miasta, niezależnie od sytuacji dochodowej i problemów - czy to osób samotnych, czy też osób w rodzinie

Przekształcenie się Ośrodka Pomocy Społecznej w Śremie w Centrum Usług Społecznych to w zasadzie naturalna kolej rzeczy. Od kilku lat śremski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje między innymi projekt Centrum Usług dla Rodzin i rozszerza pakiet usług skierowanych do seniorów czy osób niepełnosprawnych. Teraz całość po prostu nabierze nowego kształtu.

Planujemy, że część usług, które będą proponowane w CUS, to będą usługi zlecane właśnie organizacjom pozarządowym. Takim przykładem usługi zleconej może być, chociażby prowadzenie mieszkań treningowych dla osób niesamodzielnych, czy usługa napraw w domach seniorów. Centrum Usług Społecznych będzie otwarte na szeroką i różnorodną współpracę z partnerami zewnętrznymi

W tym miejscu warto również uspokoić wszystkich, że dotychczasowa funkcja Ośrodka Pomocy Społecznej nadal zostanie zachowana i nadal pracownicy będą działać we wprost rozumianym obszarze opieki społecznej właśnie.

Warto również zaznaczyć, że część oferowanych usług w ramach Centrum Usług Społecznych może być odpłatna, jak jednak zapewnia kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Śremie, kwoty te będą stosunkowo niewielkie. Jednym z przykładów takiej opłaty, jakie przedstawiła Maria Świdurska były usługi transportowe dla seniorów, które mógłby by zostać wycenione na przykład na kwotę czterech złotych do 30 kilometrów.

Wymieniony katalog usług to jednak nie katalog zamknięty i może się on, jak zapewnia Maria Świdurska, dowolnie zmieniać. Przy braku zainteresowania którąś z usług można z niej zrezygnować i wprowadzić taką, o którą mieszkańcy dopytują i zgłaszają potrzebę jej istnienia w ramach CUS.

Przemiana OPS w CUS dofinansowana 2,5 mln złotych

Za przekształceniem się OPS w CUS podążają pieniądze z budżetu państwa w kwocie 2,5 mln złotych. Dwa miliony złotych w całości będzie przekazane na realizację usług dla mieszkańców gminy Śrem, natomiast pozostałe 500 tysięcy to kwota, która pomoże dostosować pomieszczenia Centrum Usług Społecznych do pełnienia nowych funkcji.

Pieniądze przeznaczone na prace adaptacyjne i remontowe nie muszą zostać wykorzystane w całości i najprawdopodobniej tak się właśnie stanie w Śremie, a więc pozostała kwota trafi do puli do wykorzystania w oferowanych przez CUS usług.

W przypadku Śremu siedzibą CUS będzie obecna siedziba OPS, a dostosowanie obecnej siedziby będzie polegać m.in. na utworzeniu m.im. "recepcji" czy też biura obsługi przyjaznego dla chętnych do skorzystania z usług CUS, w tym dla osób z niepełnosprawnościami.

Początek procesu przemian śremskiego OSP w CUS już w maju

Na koniec dodamy, że aby przemiana mogła dojść do skutku, zgodę na takie działanie musi wydać poprzez głosowanie Rada Miejska Śremu. Właśnie dlatego podczas ostatniego posiedzenia Komisja Pomocy Społecznej, Ochrony Zdrowia i Środowiska, które miało miejsce we wtorek 9 maja, temat ten był szeroko omawiany i wyjaśniany radnym. Ostateczną decyzję radni podejmą na majowej sesji rady głosując "za", "przeciw" lub "wstrzymując się" od głosu. Wszystko wskazuje jednak, że śremscy rajcy przychylą się do tematu i już od 1 stycznia 2024 roku w Śremie będzie działać Centrum Usług Społecznych.