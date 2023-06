Wodorowe miasteczko w Śremie. Można było pytać o wszystko i zobaczyć jak wodór zamieniany jest w energię

Wodór technologią przyszłości

Wielkopolska to jeden z tych regionów, który mocno stawia na wodór jako "paliwo przyszłości". O korzyściach płynących z jego wykorzystywania można było usłyszeć w czwartek 1 czerwca w Miasteczku Wodorowym, które pojawiło się przy ul. Zamenhofa.

Jak wyjaśniał podczas spotkań ze śremianami Łukasz Lindner z Instytut Fizyki Molekularnej PAN, ciągły wzrost zapotrzebowania na energię zmusił ludzi do poszukiwania alternatywy dla paliw kopalnych. Efektem tych poszukiwań jest właśnie technologia oparta na wodorze. Dziś, jak stwierdził w rozmowie z nami Łukasz Lindner, nie jest już kwestią czy korzystać z wodoru, a raczej kiedy stanie się to powszechne i dostępne dla każdego.

Dla Śremu technologia wodorowa to istotna sprawa

Dla śremian kwestia wodoru i jego zastosowanie jest o tyle istotne, że gmina Śrem zabiega o budowę nowoczesnego osiedla przy ul. Farnej, które będzie wykorzystać właśnie ten pierwiastek do magazynowania energii wyprodukowanej ze słońca, a następnie wykorzystywać go na przykład do oświetlenia ulic tego osiedla, czy ogrzewania mieszkań zimą i chłodzenia ich latem.