WTZ w Śremie na półmetku projektu "Eko-Edukator". Osoby niepełnosprawne też mogą edukować i promować ekologię

Ekologiczna edukacja realizowana przez WTZ Śrem

W pierwszej kolejności zebrani goście usłyszeli więcej informacji na temat projektu oraz jego założeń , później mieli okazje poznać uczestników projektu. Przedstawiając ich Ewelina Bednarska-Dopierała, eko-animator projektu, podkreślała, jak świetnie sprawdzili się do tej pory realizując projekt, oraz jakie cechy są ich mocną stroną na przykład poczucie humoru czy pracowitość.

Zdobywanie wiedzy i nowych umiejętności przez uczestników WTZ

Oprócz realizacji projektu, czyli zdobywania wiedzy na temat ekologicznej uprawy warzyw i ziół, tworzenia eko przetworów zgodnie z zasadą zero waste oraz podstawy pszczelarstwa, a następnie przekazania tej wiedzy dzieciom podczas spotkań w szkole uczestnicy projektu nabierają też pewności siebie w kontakcie z innymi osobami i wystąpień publicznych, natomiast dzieci uczą się, że osoby niepełnosprawne, co do zasady niczym nie różnią się od nich mimo tego, że są trochę mniej sprawne.