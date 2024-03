Wybory samorządowe 2024. Zapoznaj się z pełną listą kandydatów do rady powiatu śremskiego

W okręgu nr 2 startuje 36 kandydatów. Okręg swoim zasięgiem obejmuje: Część obszaru gminy Śrem obejmująca okręg nr I w wyborach do Rady Miejskiej w Śremie-ulice: 750-lecia, 1 Maja, al. Aleja Katyńska, Adama Mickiewicza, Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Cypriana Kamila Norwida, Dezyderego Chłapowskiego, Długa, Elizy Orzeszkowej, Glinki, Gostyńska, Grunwaldzka, Hugo Kołłątaja, Jana Kilińskiego, Jana Kochanowskiego, Jana Ostroroga, Jasna, Jeziorna, Kosynierów, Krótka, Ks. Antoniego Rzadkiego, Leopolda Okulickiego, Letnia, Ludwika Zamenhofa, Marii Konopnickiej, Mikołaja Reja, Narzędziowa, Nowa Strzelnica, Powstańców Wielkopolskich, Promenada, Prosta, Przemysłowa, Rolna, Rzemieślnicza, Stanisława Staszica, Stefana Grota Roweckiego, Szeroka, Środkowa, Wiejska, Wiosenna, Wiosny Ludów, Tadeusza Bora Komorowskiego, Tytusa Działyńskiego, Warsztatowa, Władysława Reymonta, Włókniarzy, Wojska Polskiego, Zielona, Zofii Nałkowskiej.. Zobacz listy kandydatów.

W okręgu nr 3 startuje 66 kandydatów. Okręg swoim zasięgiem obejmuje: gmina Brodnica, Część obszaru gminy Śrem obejmująca okręgi nr II i nr III w wyborach do Rady Miejskiej w Śremie: miasto Śrem-ulice: Akacjowa, Aleja Solidarności, Aleksandra Głowackiego, Andersena, Artura Grottgera, Brzechwy, Cmentarna, Chałubińskiego, dr. Seweryna Matuszewskiego, Fabryczna, Farna, Floriana Dąbrowskiego, Floriana Marciniaka, Franciszkańska, Fryderyka Chopina, Gen. Wł. Sikorskiego, Gierymskiego, Gołębia, Heweliusza, Ignacego Paderewskiego, Jacka Malczewskiego, Jana Matejki, Jastrzębia, Józefa Chełmońskiego, Józefa Bema, Józefa Dutkiewicza, Józefa Piłsudskiego, Józefa Wybickiego, Karola Szymanowskiego, Kolberga, Kolejowa, Konstytucji 3 Maja, Końcowa, Kopernika, Korczaka, Kręta, Ks. Abp. Antoniego Baraniaka, Ks. Jana Kajetańczyka, Ks. Jerzego Popiełuszki, Ks. Piotra Wawrzyniaka, Leona Wyczółkowskiego, Łazienkowa, Łąkowa, Makuszyńskiego, Mała Łazienkowa, Mała Rzeźnicka, Mariana Zielińskiego, Michałowskiego, Młyńska, Nadbrzeżna, Nadwarciańska, Nenckiego, Nowowiejskiego, Ogrodowa, Parkowa, Piaskowa, Plac 20 Października, Plac Straży Pożarnej, Podgórna, Podwale, Polna, Poprzeczna, Poznańska, Prymasa Stefana Wyszyńskiego, Puchalskiego, Racławicka, Romera, Rzeczna, Skłodowskiej-Curie, Słoneczna, Stanisława Moniuszki, Stanisława Witkiewicza, Stanisława Wojciechowskiego, Stanisława Wyspiańskiego, Stary Rynek, Strusia, Strzeleckiego, Szewska, Szkolna, Śniadeckiego, Święcickiego, Tadeusza Kantora, Tadeusza Kościuszki, Tadeusza Makowskiego, Targowa, Tatarkiewicza, Tuwima, Tylna, Ustronna, Wacława Adamskiego, Wąska, Wielka Rzeźnicka, Wschodnia, Włodzimierza Tetmajera, Wojciecha Kossaka, Zachodnia, Zaułek Jana Cybisa, Zaułek Olgi Boznańskiej, Żurawia, Źródlana, Żwirowa. Sołectwo Binkowo: Binkowo, Sołectwo Błociszewo: Błociszewo, Sołectwo Bodzyniewo: Bodzyniewo, Sołectwo Borgowo: Borgowo, Sołectwo Dalewo: Dalewo, Sołectwo Dąbrowa: Dąbrowa, Mateuszewo, Sołectwo Dobczyn: Dobczyn, Sołectwo Gaj: Gaj, Sołectwo Góra: Góra, Sołectwo Grodzewo: Grodzewo, Sołectwo Grzymysław: Grzymysław, Sołectwo Kadzewo: Kadzewo, Marszewo, Sołectwo Kaleje: Kaleje, Sołectwo Kawcze: Kawcze, Sołectwo Krzyżanowo: Krzyżanowo, Pucołowo, Sołectwo Luciny: Luciny, Tesiny, Sołectwo Łęg: Łęg, Sołectwo Marianowo: Marianowo, Sołectwo Mechlin: Mechlin, Sołectwo Mórka: Mórka, Jeleńczewo, Sołectwo Niesłabin: Niesłabin, Sołectwo Nochowo: Nochowo, Sołectwo Olsza-Bystrzek: Olsza, Bystrzek, Sołectwo Orkowo: Orkowo, Sołectwo Ostrowo: Ostrowo, Sołectwo Pełczyn: Pełczyn, Nochówko, Sołectwo Psarskie: Psarskie, Sołectwo Pysząca: Pysząca, Sołectwo Sosnowiec: Sosnowiec, Sołectwo Szymanowo: Szymanowo, Sołectwo Wirginowo: Wirginowo, Sołectwo Wyrzeka: Wyrzeka, Sołectwo Zbrudzewo: Zbrudzewo.

Do rady powiatu może kandydować każdy obywatel Polski, który w dniu wyborów jest pełnoletni, posiada prawo do wybierania do tej rady powiatu i jest mieszkańcem danego powiatu. Liczba radnych jest uzależniona od liczby mieszkańców. Najmniejsze powiaty mają 15 radnych, zaś największe 29. Ubiegać się o mandat radnego można tylko w jednym okręgu i z jednej listy. Zobacz listy z nazwiskami kandydatów.

