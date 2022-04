Wydarzenia w Śremie na starych plakatach. Zobacz, co się działo w Śremie w latach 30. i 40. XX wieku?

Stare plakaty i fotografie Śremu wspomnieniem dawnych czasów

Świadkami życia w dawnym Śremie są nie tylko ludzie, ale również stare fotografie, plakaty, wycinki z gazet, a nawet ogłoszenia. Dzięki nim dowiadujemy się m.in. gdzie bawili się mieszkańcy Śremu i przy jakich okazjach, co było dla nich ważne.

W naszej galerii znajdziecie kilka plakatów, głównie z lat 40. ubiegłego wieku. Nie brakuje jednak dwóch perełek sprzed wojny. Zapraszają one tak na wydarzenia kulturalne, które odbywały się m.in. w sali pana Sałacińskiego przy ul. Poznańskiej, która była ważnym punktem na kulturalnej mapie Śremu, jak i na wydarzenia sportowe np. mecze bokserskie, zawody żużlowe, czy mecze piłkarskie.

Śrem i stare plakaty: przedświąteczna wenta w sali p. Sałacińskiego

W dzisiejszych czasach na plakatach nie znajdziemy już na przykład zaproszenia na Wielką Wentę Przedświąteczną, ba większość będzie się wręcz zastanawiać, cóż to takiego jest. Zdradzimy, że i dziś bawimy się na przedświątecznych wentach - no może nie w tym roku. Już wiecie cóż to?