Wyjątkowe zdjęcie Piotra Pieczykolana ze Śremu trafiło na aukcję. Weź udział w licytacji i wesprzyj Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy

32. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wylicytuj zdjęcie Titusa

Licytacje organizowane w związku z finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy to okazja nie tylko do wsparcia celu finału, ale również do upolowania niezwykłych przedmiotów czy wydarzeń. Piotr Pieczykolan ze Śremu w tym roku na licytację w ramach finału WOŚP w Śremie przekazał jedno ze swoich niezwykłych zdjęć.

Zdjęcie przedstawia Tomasza "Titusa" Pukackiego podczas koncertu zespołu "Orgasmatron" na festiwalu "Książ Rock Zone" w Książu Wielkopolskim. Koncert odbył się 19 sierpnia, a zdjęcie przekazane na licytację opatrzone jest autografem "Titusa". Podpisał je w Poznaniu w klubie Tama przed koncertem 2 grudnia 2023 roku. Co ważne zdjęcie przekazane na licytacje jest jedynym egzemplarzem.