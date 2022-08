Wypadek motocykla na drodze z Żabna do Brodnicy. Jedna osoba poszkodowana

Wypadek motocykla na trasie z Żabna do Brodnicy

Do zdarzenia doszło we wtorek 30 sierpnia około godz. 16.10 na drodze z Żabna do Brodnicy. Jak wynika z naszych informacji, kierowca motocykla stracił panowanie nad maszyną na zakręcie w okolicy miejscowości Sulejewo.