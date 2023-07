Wypadek na DW 434! W Czmoniu zderzyły się trzy pojazdy. Jedna osoba została ranna

Zderzenie trzech pojazdów w Czmoniu. Kierowcy musieli liczyć się z utrudnieniami

Informacja o zdarzeniu wpłynęła do służb ratowniczych o godzinie 14:29. Na ulicy Bnińskiej w miejscowości Czmoń, która jest drogą wojewódzką nr 434 ze Śremu do Kórnika doszło do wypadku drogowego. Na miejsce zdarzenia niezwłocznie wysłano zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 6 w Poznaniu, ze śremskiej JRG oraz druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej w Czmoniu i Kórniku.

W zdarzeniu uczestniczyły trzy pojazdy, którymi podróżowało łącznie pięć osób. W wyniku tego wypadku ucierpiała jedna osoba, to kobieta. Została zabrana przez Zespół Ratownictwa Medycznego do szpitala

- powiedział nam w rozmowie telefonicznej ogn. Marcin Tecław, oficer prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.

Przyczyny wypadku ustalają policjanci pracujący na miejscu zdarzenia.