Wypadek na DW 436! Między Pyszącą, a Binkowem zderzyły się dwa samochody osobowe. Jedna osoba poszkodowana

Dwa pojazdy zderzyły się między Pyszącą, a Binkowem

Do zdarzenia doszło w piątkowe popołudnie o godzinie 13:05. Do śremskiej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej wpłynęło zgłoszenie o zderzeniu dwóch samochodów na drodze wojewódzkiej nr 436 za Pyszącą w kierunku miejscowości Binkowo. Według pierwszych doniesień w jednym z pojazdów znajdowała się osoba, która uskarżała się na ból w klatce piersiową. To 75-letni mężczyzna. Na miejsce wysłano dwa zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Śremie, druhówów z OSP Pysząca, zespół ratownictwa medycznego oraz policjantów.