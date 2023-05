Wypadek na DW 436! Zderzenie dwóch osobówek w Chrząstowie pod Śremem. Są osoby poszkodowane

Zderzenie osobówek w Chrząstowie. Są poszkodowani

Informacja o zdarzeniu wpłynęła do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Śremie w czwartkowy poranek o godzinie 5:55. Na drodze wojewódzkiej nr 436 w miejscowości Chrząstowo (gm. Książ Wielkopolski) na wysokości pierwszych zabudowań od strony Śremu doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych - jedno z aut to renault kangoo, a drugie peugeot 206.