Wypadek na trasie Śrem - Środa Wielkopolska. Na wysokości Kijewa zderzyły się trzy pojazdy [zdjęcia]

Wypadek na trasie Śrem - Środa Wlkp. Brak osób poszkodowanych

Do zdarzenia doszło w piątek 1 lipca przed godziną 17:00. Na drodze wojewódzkiej 432 ze Śremu do Środy Wielkopolskiej na wysokości miejscowości Kijewo doszło do zderzenia z udziałem trzech pojazdów: samochodu osobowego, pojazdu ciężarowego i busa z lawetą.

Kierujący fiatem punto wyprzedzał na łuku drogi pojazd ciężarowy. Z przeciwka jechał bus z lawetą i kierowca nie zdążył wykonać bezpiecznego manewru. Dostał się pomiędzy naczepę pojazdu ciężarowego i lawetę doszło do zdarzenia. Nie ma osób poszkodowanych. Obecne na miejscu osoby, które uczestniczyły w zdarzeniu odmówiły pomocy medycznej

- sierż. szt. Michał Ciesielski z Komendy Powiatowej Policji w Środzie Wielkopolskiej.

Sprawca zdarzenia był obcokrajowcem. Został ukarany przez funkcjonariuszy mandatem gotówkowym w wysokości 1500 złotych. W miejscu zdarzenia występują utrudnienia z którymi muszą się liczyć podróżujący na trasie Śrem - Środa Wlkp.. Wprowadzono ruch wahadłowy.