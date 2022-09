Wypadek w okolicy Sulejewa Folwark. Kierująca pojazdem 'dostała drugie życie"

To cud, że nie doszło do tragedii

Zdarzenie wyglądało bardzo groźnie. Ze ustaleń policjantów wynika, że kobieta kierująca samochodem osobowym na prostym odcinku drogi nie dostosowała prędkości do panujących warunków. Pojazd wjechał do przydrożnego rowu i dachował. Na całe szczęście kobieta odniosła niegroźne obrażenia. Została zabrana przez karetkę pogotowia do szpitala na badania. Patrząc na skale zniszczeń pojazdu można pokusić się o stwierdzenie, że kierująca "dostała nowe życie".