Z Bogiem w sercu, z bronią w ręku. Wieczorek poetycki w Szkole Podstawowej w Manieczkach. Uczniowie pamiętają o bohaterach Powstania Wlkp.

Klimatyczny wieczór z Powstaniem Wielkopolskim w Szkole Podstawowej w Manieczkach

Ignacy Jan Paderewski - iskra, która wznieciła ogień w sercach wielkopolan

Przyjazd tego działacza niepodległościowego do Poznania 26 grudnia 1918 roku wywołał w sercach poznaniaków wielki entuzjazm. Dzień później w okolicach hotelu Bazar, gdzie zatrzymał się Paderewski wybuchły zamieszki, które zapoczątkowały zwycięski zryw w Wielkopolsce.

Jak przypomnieli młodzi artyści koniec grudnia 1918 roku to czas, kiedy wielkopolanie zasiadali przy wigilijnych stołach. Jednak ich serca rwały się do walki, którą wznieciła iskra. Tą iskrą była postać wybitnego męża stanu, Ignacego Jana Paderewskiego.

Pamięć o powstańcach Ziemi Brodnickiej wiecznie żywa

Najmłodsi przypomnieli nie tylko najważniejsze postacie związane z powstaniem, Stanisława Taczaka i Józefa Dowbora Muśnickiego. Uczniowie szkoły w Manieczkach w jednej z przygotowanych prezentacji multimedialnych zaprezentowali imiona i nazwiska powstańców z Ziemi Brodnickiej, które są umieszczone na pomniku znajdującym się przed miejscowym Urzędem Gminy. Dyrektor szkoły, Marcin Majsner przypomniał, że na dobrą sprawę powstanie w gminie Brodnica rozpoczęło się 6 stycznia 1919 roku.

Tomasz Barylski

Wówczas we wspomnianej Brodnicy uformowała się grupa powstańców, która przez m.in. Grabianowo i Manieczki ruszyła w kierunku Śremu, żeby dołączyć do pozostałych żołnierzy. Młodzi artyści zaznaczyli, że grupa powstańców z ówczesnego powiatu śremskiego, który obejmował jeszcze m.in. Kórnik i Mosinę liczyła ok. 1500 żołnierzy.