Z Dolska na mistrzostwa świata i igrzyska paraolimpijskie. To ambitny plan Michała Majchrzaka! Sportowiec prosi o pomoc ludzi dobrej woli Tomasz Barylski

Z Dolska na Mistrzostwa Świata i Igrzyska Paraolimpijskie. Michał Majchrzak to lekkoatleta, którego celem jest start we wspomnianych imprezach. Sportowiec chce jak najlepiej przygotować się na czekające go wyzwania, a w Internecie uruchomił zbiórkę pieniędzy, które mają pozwolić mu na profesjonalne przygotowanie do startów.