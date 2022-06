Z klasyką przez Polskę w Muzeum Śremskim. Koncert muzyki klasycznej z obojem i gitarą w rolach głównych

Dzięki tej inicjatywie docieramy do najdalszych zakątków Polski z muzyką klasyczną w najwybitniejszych wykonaniach do miast, miasteczek i wsi. Poprzez kontakt z najwspanialszą sztuką, z największymi artystami pragniemy przybliżyć świat klasycznej muzyki i pozyskać jej nowych entuzjastów

Z muzyką przez Polskę w Muzeum Śremskim.

Na scenie zaprezentował się duet artystów. Arkadiusz Krupa to pierwszy perwszy oboista orkiestry Sinfonia Varsovia, od 1997 do 2012 pierwszy oboista Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. Na scenie towarzyszył mu Michał Nagy na gitarzę klasycznej. To solista i kameralista, który współpracował z wieloma orkiestrami, m.in. Filharmonii Narodowej, Concerto Avenna, Capella Bydgostiensis, Camerata Nova i Chopin Academia Orchestra. Warto dodać, że jest jednym z twórców i zarazem członkiem międzynarodowego kwartetu gitarowego Guitar 4mation.