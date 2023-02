Z Lubiatówka na krańce świata! Julita Kazimierczak i jej rodzina poznali niezwykłe uroki Afryki podczas podróży do Kenii

Rodzinna wyprawa z Lubiatówka do Kenii

Julita Kazimierczak to energiczna i pełna pasji mieszkanka miejscowości Lubiatówko. Na co dzień prowadzi własną firmę, działa w miejscowym Kole Gospodyń Wiejskich Lubiatówki, uprawia sport i uwielbia podróże, szczególnie ze swoimi najbliższymi. Wraz z mężem Pawłem i dwójką dzieci odwiedzili niedawno Kenię. To położone we wschodniej Afryce państwo znajduje się nad Oceanem Indyjskim. Skąd pomysł na taką daleką podróż?