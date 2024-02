Zabawa emerytów odlewników ze Śremu pod znakiem "cygańskiego taboru". Chętnych do przebrania się nie brakowało!

Cygański tabor zajechał do Śremu

Emeryci odlewnicy ze Śremu już niejednokrotnie pokazywali, że czasu na nudę nie mają i co rusz wymyślają kolejne inicjatywy mające na celu aktywizacje tej społeczności. Tym razem zdecydowali się na zorganizowanie zabawy w Restauracji Relax pod hasłem "cygański tabor". Zabawa odbyła się w poniedziałkowy wieczór 12 lutego.

Pań chętnych do założenia zamaszystych i kolorowych spódnic, cekinów i chust oraz wpięcia kwiatów we włosy nie brakowało. Wielu panów również zdecydowało się na romski outfit. Wśród panów królowały białe koszule, kapelusze oraz kamizelki. Nie zabrakło również blasku złota.

Nie pierwsza taka impreza w Śremie

Przypominamy również, że to nie pierwsza tematyczna impreza śremskich emerytów odlewników. We wrześniu minionego tematem imprezy było hasło "damy w kapeluszach". Wówczas również nie brakowało chętnych do przebrania się, a zabawa była przednia przez cały wieczór.