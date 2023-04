Zabytki w Wielkopolsce, które warto zobaczyć. Niektóre znasz, inne cię zaskoczą. Sprawdź, co ciekawego można zobaczyć w Wielkopolsce

Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków, który przypada na 18 kwietnia, to doskonały pretekst, aby pokazać wam kilka ciekawych zabytków z Wielkopolski. Część z nich pewnie będzie dla was oczywista, inne być może was zaskoczą. Generalnie w Wielkopolsce jest co zwiedzać i oglądać. Już teraz zaplanujcie sobie weekendowe wyprawy z wielkopolskim zabytkami w tle.