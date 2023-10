Zaginął 17-letni mieszkaniec Śremu. Czy ktoś widział Szymona?

Rodzice Szymona ze Śremu proszą o pomoc

Jak wynika z informacji przekazanych przez bliskich 17-letniego Szymona Seluta ze Śremu, chłopak wyszedł z domu we wtorek 3 października rano i do tej pory nie wrócił. Telefon śremianina jest wyłączony i nie ma z nim żadnego kontaktu. Rodzicie 17-latka proszą o pomoc w ustaleniu, co się dzieje z Szymonem.

Nie wiem, czy masz dostęp do internetu, czy możesz dzwonić, czy coś ci się nie stało, ale wróć do domu. Zadzwoń choćby dla mamy, która jest roztrzęsiona i załamana. Jeśli Szymon masz jakieś problemy, w coś się władowałeś, zadzwoń pomożemy ci

- apeluje bezpośrednio do Szymona jego ojciec poprzez media społecznościowe.

Szymon ma około 175 centymetrów wzrostu i krótko obcięte włosy.

Informację na temat 17-letniego Szymona ze Śremu przekazywać można kontaktując się z ojcem chłopaka pod numerem 607 707 402 lub ze śremską policją pod numerem 47 77 342 11 (policyjna dyżurka) lub 112.