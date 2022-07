Zajechał drogę i doprowadził do wypadku. Śremianka trafiła do szpitala. Jej samochód uderzył prosto w drzewo

Do wypadku doszło w poniedziałek 25 lipca około godz. 15.30 na ul. Wł. Reymonta. Z policyjnych ustaleń wynika, że doprowadził do niego kierowca z Poznania.

26-letni mężczyzna, kierując pojazdem marki skoda, nie upewnił się co do możliwości wykonania manewru skrętu w lewo i doprowadził do zderzenia z pojazdem marki citroen, którym kierowała 36-letnia mieszkanka m. Śrem, a następnie pojazd ten uderzył w drzewo