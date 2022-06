Zakończenie roku szkolnego ostatnich klas branżowych ZSP Śrem. To był dla nich ostatni szkolny dzwonek i ostatni dzień w szkole Katarzyna Baksalary

Piątek 24 czerwca stał pod znakiem zakończenia roku szkolnego. W Zespole Szkół Politechnicznych w Śremie zostało ono podzielone na dwie części. Jako pierwsi o godz. 9.00 świadectwa odebrali uczniowie ostatnich klas branżowych. W tym roku uczniów branżówek w ZSP Śrem było całkiem sporo, bo ze szkolnymi murami żegnało się około 200 osób. Najlepsze życzenia na koniec nauki złożyła zebranym na boisku szkolnym dyrektor Wisława Frydryszak, przypominając jednocześnie, że ścieżka edukacji nie musi się dla nich zakończyć już teraz, i że nadal mogą się kształcić i zdobywać coraz to nową wiedzę i doświadczenie. Szkolny zespół dla wszystkich odśpiewał piosenkę Tiny Turner "You are the best". Po występie przyszedł czas na pożegnania i wzruszenia.