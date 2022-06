Zakrzewice (gm. Książ Wlkp.) Weronika Karalus, uczestniczka "Ninja Warrior Polska" prowadzi studio pole dance w rodzinnej miejscowości

Weronika Karalus o powstaniu studia pole dance w Zakrzewicach

Pochodząca z Zakrzewic (gm. Książ Wielkopolski) Weronika Karalus, o której pisaliśmy w kwietniu. Bohaterka naszego materiału podzieliła się z nami wówczas swoimi wrażeniami z udziału w programie telewizyjnym “Ninja Warrior Polska”. Podczas castingu do programu osoba z produkcji zdziwiona tym, że Weronika, która jest instruktorem pole dance otworzyła swoje studio w tak małej miejscowości. Jak doszło do powstania Old School Pole Dance Studio w tej małej miejscowości?