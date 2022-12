Zapach świątecznych przysmaków i grzanego wina w Kórniku, czyli Jarmark Świąteczny na kórnickim rynku [zdjęcia]

Nie tylko barszcz i pierogi. Raj dla łasuchów na Jarmarku Świątecznym w Kórniku

- zachęcały panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Skrzynkach . Rzeczywiście, serwowany przez nie barszcz był idealnym pomysłem na rozgrzewkę w to niedzielne, mroźne, przedpołudnie.

Świąteczny klimat zapanował podczas jarmarku w Kórniku

Jarmark Świąteczny kojarzy się również z zapachem grzanego wina. Kilka punktów również oferowało też rozgrzewający, procentowy napój. Jednak osoby, które z różnych powodów nie mogą sięgnąć po tradycyjną wersję mogły rozgrzać się grzańcem w wersji bezalkoholowej. Coś dla siebie znaleźli także miłośnicy złocistego napoju. Na jednym ze stoisk swoje produkty wystawił jeden z browarów kraftowych.

Tomasz Barylski

Jednak jedzenie i napoje to nie wszystko. Czym byłoby takie wydarzenie bez stoisk ze świątecznymi ozdobami, stroikami, bombkami i innym rękodziełem? Do wyboru do koloru, a wśród ciekawych rzeczy można było również kupić magnesy na lodówkę z Kórnika ze świątecznym motywem. Wszystkie wyroby zostały przygotowane przez lokalnych twórców.