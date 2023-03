Zderzenie dwóch samochodów osobowych na skrzyżowaniu DW 434 z ulicą Gostyńską. Kierowca nie ustąpił pierwszeństwa i doprowadził do kolizji

Konkretny "dzwon" na skrzyżowaniu DW 434 z ulicą Gostyńską

Skrzyżowanie drogi wojewódzkiej nr 434 z ulicą Gostyńską w naszym mieście to miejsce, gdzie znajduje się sygnalizacja świetlna. Znajduje się to dobre słowo, bo od prawie trzech tygodni światła są wyłączone ze względu na awarię. Skręcając w lewo z ulicy Gostyńskiej na DW 434 trzeba mieć zachować szczególną ostrożność. Chwila nieuwagi wystarczyła, żeby w sobotnie przedpołudnie doszło do kolizji. O godzinie 9:31 śremscy strażacy odebrali zgłoszenie o kolizji w tym miejscu. Zderzyły się dwa samochody osobowe, a na miejsce wysłano dwa zastępy JRG Śrem.