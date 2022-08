Zderzenie trzech pojazdów na DW 434 w Dolsku. Jedna osoba trafiła do szpitala [zdjęcia]

Wypadek z udziałem trzech pojazdów w Dolsku

Do zdarzenia doszło w sobotnie popołudnie 13 sierpnia. Około godziny 17:09 śremscy strażacy odebrali zgłoszenie o wypadku do którego doszło na łuku DW 434 w Dolsku (wjazd od strony Śremu). Na miejsce wysłano jednostki ze Śremu, OSP Dolsk i OSP Małachowo oraz karetkę. Do Dolska został również wysłany śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Jednak kilka minut przed lądowaniem został zawrócony do bazy. Łącznie w pojazdach podróżowało pięć osób. Jedna z nich została zabrana do śremskiego szpitala z podejrzeniem urazu kręgosłupa.