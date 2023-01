Zmiany w rozkładzie jazdy autobusów PKS Poznań S.A. Nowe godziny odjazdów w połączeniach między Poznaniem a Śremem

Zmiany w kursach autobusów PKS Poznań S.A. z Poznania do Śremu

Poznańska spółka poinformowała o kolejnych zmianach w rozkładzie jazdy, które będą obowiązywać z początkiem lutego. Istotne zmiany dotyczą porannego kursu z Poznania do Śremu o godzinie 6:00. Na trasie zostanie dodany wjazd do miejscowości Grzybno. Dodatkowo przyspieszone zostaną godziny odjazdów z niektórych przystanków. Takie same zmiany dotyczą kolejnych kursów na tej trasie.