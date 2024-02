Alicja Jakubiak walczy o powrót do zdrowia. Cały czas można wesprzeć zbiórkę pieniędzy na dalsze leczenie i rehabilitację nastolatki

Alicja jest ostatnio bólowa. Ma dużą spastyczność prawej strony. Dzielnie walczy każdego dnia, chociaż widzę, że czasami jest zrezygnowana. Bardzo dobrze radzi sobie na cyber-eye, potrafi już jeść buzią, komunikuję się ręką. Powoli małymi kroczkami idziemy do przodu

- poinformowała Kinga Jakubiak, mama Alicji.

Lekarze i rehabilitanci widzą poprawę, natomiast nie potrafią określić ile czasu zajmie powrót do „normalności". Żyjemy tą nadzieją, że Ala będzie walczyć dalej i wróci do nas. Jest ciężko, bo każdy dzień w Budziku to jakby dzień świstaka