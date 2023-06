Autobusy hybrydowe wyjadą na drogi powiatu śremskiego. Jesienią pasażerowie będą mogli podróżować nowymi pojazdami

To otwiera drogę do racjonalnego odnawiania taboru kursującego między Poznaniem, powiatami poznańskim, grodziskim, kościańskim, nowotomyskim a obornickim, a także jeżdżącego po terenie gmin, które samodzielnie przystąpiły do Związku, takich jak Brodnica, Duszniki, Dolsk, Książ Wielkopolski, Międzychód, Sieraków i Śrem. Dzięki temu, komfort podróży na liniach regionalnych ma osiągnąć poziom porównywalny z oferowanym przez komunikację miejską i kolej regionalną, które w poprzednich latach miały szerszy dostęp do środków unijnych