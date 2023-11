Czy skrzyżowanie ulicy Staszica i Grunwaldzkiej doczeka się modernizacji? Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich stawia sprawę jasno

Radni w imieniu mieszkańców walczą o poprawę bezpieczeństwa na śremskim skrzyżowaniu

Skrzyżowanie ulicy Staszica z ulicą Grunwaldzką (DW 432) to punkt o dużym natężeniu ruch w naszym mieście. We wrześniu doszło tutaj do dwóch niebezpiecznych zdarzeń. O poprawę bezpieczeństwa w tym miejscu walczy Elżbieta Michalska, radna Rady Powiatu Śremskiego, która na początku października br. ponownie w złożonej interpelacji zaapelowała o modernizację tego skrzyżowania.