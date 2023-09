Niebezpieczne zdarzenie przy ulicy Staszica w Śremie. Kierowca potrącił dwunastoletniego rowerzystę

Potrącenie nieletniego rowerzysty na ulicy Staszica w Śremie

Do tego niebezpiecznego zdarzenia doszło w środowe popołudnie około godziny 15:40 . Na skrzyżowaniu ulic Staszica i Grunwaldzkiej koło Parku Śremskich Odlewników samochód osobowy potrącił dziecko poruszające się na rowerze. Na miejsce niezwłocznie skierowano służby ratownicze. Na całe szczęście tym razem nie doszło do tragedii.

Kolejne zdarzenie z udziałem rowerzysty w Śremie i okolicach

To kolejne w ostatnich dniach niebezpieczne zdarzenie z udziałem rowerzysty w naszym regionie. Przypomnijmy, że w sobotę, 2 września w Szymanowie na drodze wojewódzkiej nr 310 ze Śremu do Czempinia samochód osobowy potrącił czternastolatkę poruszającą się na rowerze. Z naszych ustaleń wynika, że dziewczynka w ciężkim stanie została przetransportowana do szpitala w Poznaniu. Natomiast w poniedziałkowe popołudnie, 4 września na drodze ze Śremu do Gaju doszło do zdarzenia z udziałem dwóch rowerzystów. Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.